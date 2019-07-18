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В Україні затвердили новий порядок перетину лінії розмежування

Новини » Політика    18.07.2019 - 16:14
В Україні затвердили новий порядок перетину лінії розмежування
Фото: КПВВ на Донбасі (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

Зокрема, запроваджуються нові підходи до процедури переміщення осіб і товарів на тимчасово окупованих територіях

Уряд України затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляється, найближчим часом для жителів тимчасово окупованих територій, для осіб, які планують перетнути лінію розмежування будуть діяти нові правила на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

зокрема, порядком визначено процедури пропуску осіб і транспортних засобів з / на тимчасово окуповані території, видачі дозволів на перетин лінії розмежування, особливостей контролю за в'їздом-виїздом з КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану частину Донбасу.

Також вводяться нові підходи до процедури переміщення осіб і товарів з / на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Єдине, що вплине на цивільне населення, буде зміну принципу визначення переліку товарів, які можуть перевозитися з / на тимчасово окуповану територію.

"За ініціативою МТОТ, в порядок включена норма, яка передбачає визначення переліку тільки заборонених або обмежених для переміщення товарів. Це означає, що відповідно до прийнятого Порядку, особи, що перетинають лінію розмежування, незабаром зможуть перевозити будь-які товари з / на тимчасово окуповану частину Донбасу, за винятком обмежених або заборонених до переміщення", - йдеться в повідомленні.

Дане нововведення дозволить забезпечити права цивільного населення та задовольнити необхідні потреби.

"Це у свою чергу, залишається одним з ключових принципів підтримання зв'язків з громадянами на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на літній режим роботи. Протягом всього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні процедури на всіх КПВВ в районі проведення ООС будуть відбуватися з 6:00 до 20:00.

Крім того, державна прикордонна служба забезпечить конституційне право волевиявлення громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на позачергових виборах у Раду. Прикордонники вжили ряд заходів для забезпечення швидкого перетину КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі і попадання на виборчі дільниці.

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