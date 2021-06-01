В Украине установили День чествования памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ

В Украине установили День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии России. Верховная рада одобрила соответствующий проект постановления №5343.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 308 нардепов.
Рада таким образом установила в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, который будет отмечаться ежегодно 4 июня.
Кабинету министров поручено в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти таких детей.
Также местным органам исполнительной власти поручено почтить на местном уровне память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, путем наименования учебных заведений, учреждений дополнительного образования, топонимических объектов.
"Государственному комитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в проекте.
Контроль за выполнением постановления возлагается на комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Как писало РБК-Украина, ранее заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что на Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.
Напомним, в Украине на 50% увеличат размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Законопроект Кабинета министров Верховная рада приняла во втором чтении.