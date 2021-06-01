В Украине установили День чествования памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ

За документ проголосовали 308 нардепов.

Рада таким образом установила в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, который будет отмечаться ежегодно 4 июня.

Кабинету министров поручено в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти таких детей.

Также местным органам исполнительной власти поручено почтить на местном уровне память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, путем наименования учебных заведений, учреждений дополнительного образования, топонимических объектов.

"Государственному комитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в проекте.

Контроль за выполнением постановления возлагается на комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.