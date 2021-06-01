В Україні встановили День вшанування пам'яті дітей, що загинули від збройної агресії РФ

В Україні встановили День вшанування пам'яті дітей, що загинули від збройної агресії Росії. Верховна рада схвалила відповідний проект постанови №5343.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
За документ проголосували 308 нардепів.
Рада таким чином установила в Україні День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, який відзначатиметься щороку 4 червня.
Кабінету міністрів доручено у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті таких дітей.
Також місцевим органам виконавчої влади доручили вшанувати на місцевому рівні пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії, шляхом найменування навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, топонімічних об’єктів.
"Державному комітету телебачення і радіомовлення організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені вшануванню пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", - сказано у проекті.
Контроль за виконанням постанови покладається на комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Як писало РБК-Україна, раніше заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.
Нагадаємо, в Україні на 50% збільшать розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Законопроект Кабінету міністрів Верховна рада прийняла в другому читанні.