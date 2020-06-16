В Украине для чернобыльцев упростили регистрацию компаний и ФЛП

В Украине упростили государственную регистрацию для чернобыльцев. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2030.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 334 нардепа.

Речь идет о госрегистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Закон должен сделать доступнее регистрацию общественных объединений лиц с инвалидностью и лиц, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Также доступнее должна стать регистрация изменений сведений о фамилии, имени, отчестве и местонахождении ФЛП, которое имеет инвалидность. Таких лиц освобождают от уплаты административного сбора за регистрационные действия.

Документ также отменяет право государственных регистраторов на вознаграждение за счет средств, полученных за взимание админсбора за регистрацию в размере не менее 10% такого сбора.

Напомним, за основу данный закон нардепы приняли 13 мая, за него проголосовали 277 депутатов.

Как писало РБК-Украина, в январе Раде рекомендовали не облагать пошлиной авто, которые ввозят чернобыльцы.