Рада освободила чернобыльцев от уплаты админсбора при госрегистрации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 277 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №2030 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 277 парламентариев.

Так, проектом с целью обеспечения доступности государственной регистрации для общественных объединений лиц с инвалидностью и лиц, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и их символики, а также госрегистрации изменений сведений о фамилии, имени, отчестве и местонахождении физического лица - предпринимателя, являющихся лицами с инвалидностью, предлагается освободить от уплаты административного сбора за осуществление регистрационных действий.

Документом также предусматривается исключить положение о праве государственных регистраторов на вознаграждение за счет средств, полученных за взимание административного сбора за государственную регистрацию в размере не менее 10 процентов административного сбора.

Напомним, ранее Рада отправила на доработку закон об усилении соцгарантий детям-сиротам. Такое решение поддержали 246 депутатов парламента.