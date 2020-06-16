В Україні для чорнобильців спростили реєстрацію компаній і ФОП

В Україні спростили державну реєстрацію для чорнобильців. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2030.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 334 нардепа.

Йдеться про держреєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Закон повинен зробити доступнішими реєстрацію громадських об'єднань осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Також доступнішою повинна стати реєстрація змін відомостей про прізвища, імені, по батькові та місцезнаходження ФОП, яка має інвалідність. Таких осіб звільняють від сплати адміністративного збору за реєстраційні дії.

Документ також скасовує право державних реєстраторів на винагороду за рахунок коштів, отриманих за стягування адмінзбору за реєстрацію у розмірі не менше 10% такого збору.

Нагадаємо, за основу даний закон нардепи прийняли 13 травня, за нього проголосували 277 депутатів.

Як писало РБК-Україна, в січні Раді рекомендували не обкладати митом авто, які ввозять чорнобильці.