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Раде рекомендуют не облагать пошлиной авто, которые ввозят чернобыльцы

Новости » Политика     16.01.2020 - 15:01
Раде рекомендуют не облагать пошлиной авто, которые ввозят чернобыльцы
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект, которым предлагается не облагать таможенными платежами машины, которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины лицами с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, члены комитета на заседании 15 января рассмотрели проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о социальной защите участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы" №2277.

"Проектом предлагается не облагать таможенными платежами транспортные средства (с момента выпуска которых прошло более 7 лет), которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины лицами с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категорий", - говорится в сообщении.

В частности, указанные категории лиц имеют право выбора или ввезти на таможенную территорию Украины транспортное средство с освобождением от обложения таможенными платежами, или безвозмездно пользоваться всеми видами городского и пригородного транспорта на территории Украины.

Также в зависимости от вида нарушения владельцем транспортного средства устанавливается административная ответственность от письменного предупреждения до наложения штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предложенные нормы позволят обеспечивать транспортным средствам безвозмездно или на льготных условиях людей с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категорий.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - указано в сообщении.

Напомним, Верховная рада Украины отклонила проект постановления №2124 об обеспечении решений КСУ по поводу льгот чернобыльцам. За такое решение проголосовали 240 нардепов.

Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел инициирует внесение изменений в Таможенный кодекс, чтобы позволить работникам загранучреждений, которые возвращаются после многолетней работы в Украине, ввозить бывшие в эксплуатации автомобили без уплаты пошлины.

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