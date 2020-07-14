В Украине упростили работу ФЛП: что изменилось

В Украине упростили работу физических лиц-предпринимателей. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

В документе прописана норма, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

Также закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов.

Подчеркнем, в законе предлагали установить, что налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Однако при рассмотрении во втором чтении соответствующую учтенную правку поставили на подтверждение, ее поддержали лишь 206 нардепов. В связи с чем из документа убрали эту норму. Обязанность ведения книги в бумажном виде осталась.

Так, первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк отметил, проект №2524 приняли без ряда важных норм, которые "решили сбить некоторые коллеги по комитету".

"К сожалению, Нина Южанина оставила обязательную бумажную книгу учета... №2524 принят в целом. И это позволит по крайней мере получать электронные копии решений налоговой и отменить непутевый договор о признании электронных документов при регистрации в электронной кабинете", - прокомментировал нардеп на своей странице в Facebook.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, парламентарий уточнил, что текст закона претерпел изменения, и сейчас его сводят.

Напомним, данный закон за основу Рада поддержала в первом чтении в конце декабря прошлого года; тогда за него проголосовали 299 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в конце мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП, этот закон ВР одобрила 13 мая.