ВР хочет внести изменения в Налоговый кодекс для упрощения работы ФЛП

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагается отменить обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", передает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 299 нардепов.

Документом предлагается улучшить электронное взаимодействие с налоговым органом. Копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут также отображаться в электронном кабинете.

Планируется определить, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

Законопроектом также предусматривается:

отменить требование подавать заявление на присоединение к договору о признании электронных документов после регистрации или обновления ключей квалифицированной электронной подписи;

ввести автоматическую регистрацию в электронном кабинете полученных документов от налогоплательщика;

предусмотреть, что в электронном кабинете должны содержаться данные о сумме и даты согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом;

упростить механизм доказывания налогоплательщиком отсутствия его ответственности в случае ошибок из-за технического сбоя в работе электронного кабинета.

Подчеркнем, проектом предлагается отменить требование обязательной регистрации книги учета доходов и книгу учета доходов и расходов, а также отменить обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

При этом устанавливается, что такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Кроме того, из перечня функций электронного кабинета налогоплательщика исключаются функции, связанные с осуществлением таможенной деятельности, что обусловлено разделением налоговой и таможенной служб Украины.

Напомним, ранее в комитете по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики анонсировали разработку соответствующего законопроекта.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР принять за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП.