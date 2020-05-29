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Зеленский подписал закон о налогах для ФЛП

Новости » Политика     29.05.2020 - 20:44
Зеленский подписал закон о налогах для ФЛП
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон предусматривает возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП. Документ Верховная рада приняла 13 мая 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон предусматривает возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность ФЛП, кроме тех, кто выбрал упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода.

Напомним, в ноябре прошлого года комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять за основу данный законопроект.

Кроме того, в Украине продлили действие налоговых льгот на период карантина для предпринимателей.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийНалоговый кодекспредприниматели
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