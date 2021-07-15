В Украине упростили присоединение к электросетям

"За" проголосовали 347 парламентариев.

Вводится принцип "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.

Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.

Закон устраняет сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.

Прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставлении их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры.

Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре.