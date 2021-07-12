Раде рекомендуют упростить присоединение к электросетям в Украине
Верховной раде рекомендуют упростить присоединение к электрическим сетям в Украине. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по законопроекту №5009.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Ко второму чтению документа поступило 217 поправок и предложений.
В проекте предусмотрен механизм "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.
Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.
Документ должен устранить сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.
В законе прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставлению их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры.
Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре.
"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект №5009 с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.
Напомним, Рада приняла этот закон за основу 1 июня.
Как писало РБК-Украина, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.