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Раде рекомендуют упростить присоединение к электросетям в Украине

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 13:59
Раде рекомендуют упростить присоединение к электросетям в Украине Фото: Рада может упростить присоединение к электросетям в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют упростить присоединение к электрическим сетям в Украине. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по законопроекту №5009.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Ко второму чтению документа поступило 217 поправок и предложений.

В проекте предусмотрен механизм "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.

Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.

Документ должен устранить сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.

В законе прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставлению их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры.

Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект №5009 с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу 1 июня.

Как писало РБК-Украина, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

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