В Украине могут упростить присоединение к электросетям
Верховная рада приняла за основу законопроект №5009 для упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям. Документ поддержали 314 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 314 нардепов.
Документ предлагает существенно упростить присоединение к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сократить количество документальных процедур, уменьшить затраты времени заказчиков на присоединение.
Предусматривается введение механизма "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проэктрирования и осуществления строительно-монтажных работ.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что на 2019 год в рейтинге Всемирного банка Doing business по параметру легкости присоединения к электрическим сетям Украина занимала 128 место из 189 стран мира. Так позиция Украины остается почти неизменной с 2016 года.
"Процедура присоединения к электрическим сетям является сложной, забюрократизированной и долговременной", - говорится в ней.
Сейчас для присоединения, например, небольшой пекарни или производственного помещения (цеха) к электрическим сетям предпринимателю необходимо потратить более 280 дней.
Согласно проекту, сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.
Документ должен устранить сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.
Также он должен отменить непрозрачную процедуру согласования проектно-сметной документации с заинтересованными сторонами, в том числе органами исполнительной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
Как писало РБК-Украина, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи. Он необходим для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.