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В Украине упростили присоединение к электросетям

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Украина, Четверг 15 июля 2021 12:10
В Украине упростили присоединение к электросетям Фото: Рада приняла во втором чтении закон об упрощении присоединения к электросетям (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5009.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовали 347 парламентариев.

Вводится принцип "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.

Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.

Закон устраняет сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.

Прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставлении их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры.

Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу 1 июня.

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