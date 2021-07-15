ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні спростили приєднання до електромереж

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 липня 2021 12:10
В Україні спростили приєднання до електромереж Фото: Рада прийняла в другому читанні закон про спрощення приєднання до електромереж (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада спростила приєднання до електричних мереж в Україні. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №5009.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 347 парламентарів.

Вводиться принцип "єдиного вікна" для подачі замовником звернень, заяв, запитів та отримання інформації, необхідної для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

Очікується, що строки приєднання до електричних мереж скоротять у 2,5 раза.

Закон усуває складну і забюрократизовану процедуру оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики.

Прописаний принцип мовчазної згоди при затвердженні органами виконавчої та місцевої влади проектів землеустрою щодо відведення земділянок та надання їх у користування операторам систем розподілу для будівництва та експлуатації лінійних об’єктів енергоінфраструктури.

Строк внесення змін до Державного земельного кадастру скорочується до одного дня, врегульовується питання відмови в держреєстрації ділянки в кадастрі.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон за основу 1 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
енергетика Верховна рада
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо