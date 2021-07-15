В Україні спростили приєднання до електромереж

Верховна рада спростила приєднання до електричних мереж в Україні. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №5009.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 347 парламентарів.

Вводиться принцип "єдиного вікна" для подачі замовником звернень, заяв, запитів та отримання інформації, необхідної для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

Очікується, що строки приєднання до електричних мереж скоротять у 2,5 раза.

Закон усуває складну і забюрократизовану процедуру оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики.

Прописаний принцип мовчазної згоди при затвердженні органами виконавчої та місцевої влади проектів землеустрою щодо відведення земділянок та надання їх у користування операторам систем розподілу для будівництва та експлуатації лінійних об’єктів енергоінфраструктури.

Строк внесення змін до Державного земельного кадастру скорочується до одного дня, врегульовується питання відмови в держреєстрації ділянки в кадастрі.