В Украине упаковку продуктов приведут в соответствие с европейскими стандартами

Закон определяет полномочия органов исполнительной власти в сфере производства, оборота и использования материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами.

В документе прописаны общие требования к материалам и предметам, контактирующих с пищевыми продуктами, включая активные и интеллектуальные материалы и предметы.

Кроме того, устанавливаются специальные требования к отдельным группам материалов и предметов, контактирующих с продуктами.

Вводятся требования к переработанным пластиковым материалам и предметам, контактирующим с продуктами.

В законе прописан порядок государственной регистрации объектов, используемых в производстве материалов и предметов, контактирующих с продуктами; особенности госрегистрации процессов переработки пластика.

В проекте предусмотрели требования к маркировке, декларированию соответствия и требования к обеспечению прослеживаемости материалов и предметов, контактирующих с пищей.

Нарушение установленных законодательством требований к производству, обращению и использованию материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, влечет наложение штрафа: