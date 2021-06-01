В Украине упаковку продуктов приведут в соответствие с европейскими стандартами

Верховная рада приняла за основу законопроект №4568 о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами. Требования к упаковке должны привести в соответствие с европейскими стандартами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Закон определяет полномочия органов исполнительной власти в сфере производства, оборота и использования материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами.
В документе прописаны общие требования к материалам и предметам, контактирующих с пищевыми продуктами, включая активные и интеллектуальные материалы и предметы.
Кроме того, устанавливаются специальные требования к отдельным группам материалов и предметов, контактирующих с продуктами.
Вводятся требования к переработанным пластиковым материалам и предметам, контактирующим с продуктами.
В законе прописан порядок государственной регистрации объектов, используемых в производстве материалов и предметов, контактирующих с продуктами; особенности госрегистрации процессов переработки пластика.
В проекте предусмотрели требования к маркировке, декларированию соответствия и требования к обеспечению прослеживаемости материалов и предметов, контактирующих с пищей.
Нарушение установленных законодательством требований к производству, обращению и использованию материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, влечет наложение штрафа:
Напомним, в Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная рада окончательно запретила их обращение.
Как писало РБК-Украина, в ноябре 2020 года парламент отправил на повторное второе чтение этот проект. Он предлагал запретить пластиковые пакеты с 2022 года.
При этом за основу документ приняли осенью прошлого года.