В Україні упаковку харчів приведуть у відповідність до європейських стандартів

Верховна рада схвалила за основу законопроект №4568 про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами. Вимоги до упаковки мають привести у відповідність з європейськими стандартами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Закон визначає повноваження органів виконавчої влади у сфері виробництва, обігу та використання матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами.
У документі прописані загальні вимоги до матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, включаючи активні та інтелектуальні матеріали та предмети.
Окрім того, встановлюються спеціальні вимоги до окремих груп матеріалів та предметів, що контактують з харчами.
Запроваджуються вимоги до перероблених пластикових матеріалів та предметів, що контактують з харчами.
У законі прописаний порядок державної реєстрації об'єктів, що використовуються у виробництві матеріалів та предметів, що контактують з харчами; особливості держреєстрації процесів переробки пластику.
У проекті передбачили вимоги до маркування, декларування відповідності та вимоги до забезпечення простежуваності матеріалів та предметів, що контактують з харчами.
Порушення встановлених законодавством вимог до виробництва, обігу та використання матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами, тягне за собою накладення штрафу:
Нагадаємо, в Україні будуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Верховна рада остаточно заборонила їх обіг.
Як писало РБК-Україна, в листопаді 2020 року парламент відправив на повторне друге читання цей проект. Він пропонував заборонити пластикові пакети з 2022 року.
При цьому за основу документ прийняли восени минулого року.