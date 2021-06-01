ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада запретила использование пластиковых пакетов: размеры штрафов

Новина українською →
Украина, Вторник 01 июня 2021 10:49
Рада запретила использование пластиковых пакетов: размеры штрафов Фото: Рада запретила использование пластиковых пакетов в Украине (GettyImage)
Автор: Юлия Струк

В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная рада окончательно запретила их обращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 297 парламентариев.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

  • сверхлегких пластиковых пакетов;
  • легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
  • оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Напомним, ранее экологический комитет ВР рекомендовал Верховной раде окончательно запретить оборот пластиковых пакетов в Украине.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября в Раде приступили к доработке закона №2051-1 о запрете пластиковых пакетов.

Так, 3 ноября 2020 года парламент отправил на повторное второе чтение этот проект. Он предлагал запретить пластиковые пакеты с 2022 года.

При этом за основу документ приняли осенью прошлого года. Тогда его поддержали 365 парламентариев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество штраф Верховная Рада пластик
NEWS
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе