Рада запретила использование пластиковых пакетов: размеры штрафов
В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная рада окончательно запретила их обращение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 297 парламентариев.
Законопроект №2051-1 запрещает использование:
- сверхлегких пластиковых пакетов;
- легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
- оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.
При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.
Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.
Напомним, ранее экологический комитет ВР рекомендовал Верховной раде окончательно запретить оборот пластиковых пакетов в Украине.
Как писало РБК-Украина, в конце ноября в Раде приступили к доработке закона №2051-1 о запрете пластиковых пакетов.
Так, 3 ноября 2020 года парламент отправил на повторное второе чтение этот проект. Он предлагал запретить пластиковые пакеты с 2022 года.
При этом за основу документ приняли осенью прошлого года. Тогда его поддержали 365 парламентариев.