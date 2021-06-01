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В Украине упаковку продуктов приведут в соответствие с европейскими стандартами

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Украина, Вторник 01 июня 2021 15:12
В Украине упаковку продуктов приведут в соответствие с европейскими стандартами Фото: Рада хочет привести упаковку продуктов в соответствие со стандартами ЕС (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу законопроект №4568 о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами. Требования к упаковке должны привести в соответствие с европейскими стандартами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон определяет полномочия органов исполнительной власти в сфере производства, оборота и использования материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами.

В документе прописаны общие требования к материалам и предметам, контактирующих с пищевыми продуктами, включая активные и интеллектуальные материалы и предметы.

Кроме того, устанавливаются специальные требования к отдельным группам материалов и предметов, контактирующих с продуктами.

Вводятся требования к переработанным пластиковым материалам и предметам, контактирующим с продуктами.

В законе прописан порядок государственной регистрации объектов, используемых в производстве материалов и предметов, контактирующих с продуктами; особенности госрегистрации процессов переработки пластика.

В проекте предусмотрели требования к маркировке, декларированию соответствия и требования к обеспечению прослеживаемости материалов и предметов, контактирующих с пищей.

Нарушение установленных законодательством требований к производству, обращению и использованию материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, влечет наложение штрафа:

  • на юридических лиц - в размере пятнадцати минимальных заработных плат (в 2021 году - 90 тысяч гривен),
  • на физических лиц-предпринимателей - в размере десяти минимальных заработных плат (в 2021 году - 60 тысяч гривен).

Напомним, в Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная рада окончательно запретила их обращение.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2020 года парламент отправил на повторное второе чтение этот проект. Он предлагал запретить пластиковые пакеты с 2022 года.

При этом за основу документ приняли осенью прошлого года.

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