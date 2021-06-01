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В Україні упаковку харчів приведуть у відповідність до європейських стандартів

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 15:12
В Україні упаковку харчів приведуть у відповідність до європейських стандартів Фото: Рада хоче привести упаковку продуктів у відповідність до стандартів ЄС (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу законопроект №4568 про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами. Вимоги до упаковки мають привести у відповідність з європейськими стандартами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Закон визначає повноваження органів виконавчої влади у сфері виробництва, обігу та використання матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами.

У документі прописані загальні вимоги до матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, включаючи активні та інтелектуальні матеріали та предмети.

Окрім того, встановлюються спеціальні вимоги до окремих груп матеріалів та предметів, що контактують з харчами.

Запроваджуються вимоги до перероблених пластикових матеріалів та предметів, що контактують з харчами.

У законі прописаний порядок державної реєстрації об'єктів, що використовуються у виробництві матеріалів та предметів, що контактують з харчами; особливості держреєстрації процесів переробки пластику.

У проекті передбачили вимоги до маркування, декларування відповідності та вимоги до забезпечення простежуваності матеріалів та предметів, що контактують з харчами.

Порушення встановлених законодавством вимог до виробництва, обігу та використання матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами, тягне за собою накладення штрафу:

  • на юридичних осіб - у розмірі п'ятнадцяти мінімальних заробітних плат (у 2021 році - 90 тисяч гривень),
  • на фізичних осіб-підприємців - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат (у 2021 році - 60 тисяч гривень).

Нагадаємо, в Україні будуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Верховна рада остаточно заборонила їх обіг.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2020 року парламент відправив на повторне друге читання цей проект. Він пропонував заборонити пластикові пакети з 2022 року.

При цьому за основу документ прийняли восени минулого року.

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