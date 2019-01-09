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В Украине из-за ухудшения погоды возможны задержки в доставке почты

Новости » Общество    09.01.2019 - 13:15
В Украине из-за ухудшения погоды возможны задержки в доставке почты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержка почты возможна в 7 областях

В Украине из-за ухудшения погодных условий возможны задержки в доставке почты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрпочты".

Как отмечается, задержки доставки почты могут возникнуть в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

"Укрпочта" делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады и похолодание, в частности, ночью местами температура воздуха опустится до -16 градусов мороза.

Кроме того, сообщалось, что в Карпатах по состоянию на 9 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 128 см. Также сообщалось, что в Карпатах в связи со снегопадами и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как писало РБК-Украина, 9 января 2019 года, в Украине местами ожидается снег, температура воздуха местами опустится до -16.

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