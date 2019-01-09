Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -14

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем от -7 до -9

Погода на сегодня: 9 января 2019 года в Украине местами ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег, температура воздуха днем от -2 до -8, ночью от -6 до -12. На севере Украины без осадков, только в сумской области ожидается снег, днем от -5 до -9, ночью от -12 до -15. В центре страны от -5 до -7, ночью от -12 до -14.

В восточных областях днем снег и от -2 до -5, ночью от -5 до -8. На юге без осадков, температура днем от -1 до +1, ночью от -10 до -13. В Крыму солнечно, днем от -+2 до +4, ночью от -6 до -8.

Фото: прогноз на 9 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 9 января без осадков, днем от -7 до -9, ночью от -12 до -14, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.