Высота снежного покрова в Карпатах продолжает расти

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на 9 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 128 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составляла -9,2 градуса мороза, порывы ветра до 13 м/с, облачно и снег. Высота снежного покрова на указанном участке составила от 29 до 100 см, снег метелевый, нестабильный. Кроме того, сообщается, что на Сл Плай температура воздуха утром составила -10,9 градусов мороза, порывы ветра достигали 9 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова составляла 26-81 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -11,3 градусов мороза, снег, слабая метель. Высота снежного покрова составляет 128 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах в связи со снегопадами и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, сегодня, 9 января 2019 года, в Украине местами ожидается снег, температура воздуха местами опустится до -16.