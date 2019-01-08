В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и снегопады

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, ночью температура местами опустится до -16

В Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады и похолодание, в частности, ночью местами температура воздуха опустится до -16 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, завтра, 9 января, на западе, востоке и местами в центральной части Украины ожидается снег, на остальной территории страны без осадков. Завтра днем на западе ожидается от -2 до -8, ночью - от -6 до -14, на востоке завтра от -3 до -5, ночью от -5 до -8. В центральных областях завтра днем ожидается от -3 до -7, ночью от -6 до -14, на юге страны завтра днем от +1 до -5, ночью от -8 до -12, в Крыму днем до +4 тепла, ночью - до -8 градусов мороза. На севере страны 9 января днем ожидается от -5 до -7, ночью до -16 градусов мороза.

Фото: прогноз на 9 января

По информации синоптиков, 10 января на большей части территории Украины ожидается снег, местами сильный. Днем на западе ожидается от +1 до -5, ночью - от -4 до -12, на востоке от -1 до -3, ночью от -6 до -8. В центральных областях днем ожидается от +1 до -3, ночью от -6 до -8, на юге страны днем от +1 до +3, ночью от -1 до -3, в Крыму днем до +9 тепла, ночью - до -1 градуса мороза. На севере страны 10 января днем ожидается от -3 до -5, ночью до -12 градусов мороза.

Фото: прогноз на 10 января

По информации синоптиков, 11 января на востоке, юге и местами в центре Украины ожидается мокрый снег, местами с дождем. Днем на западе ожидается от -1 до -5, ночью - от -4 до -8, на востоке от -1 до +1, ночью от -1 до -6. В центральных областях днем ожидается от +1 до -3, ночью от -1 до -8, на юге страны днем от -1 до +4, ночью от -1 до +1, в Крыму днем и ночью до +5 тепла. На севере страны 11 января днем ожидается от -1 до -5, ночью до -8 градусов мороза.

Фото: прогноз на 11 января

В Украине 12 января ожидается снег, местами мокрый. Днем на западе ожидается от +2 до -1, ночью - от -6 до -11, на востоке от -1 до -4, ночью от -5 до -12. В центральных областях днем ожидается от 0 до -3, ночью от -6 до -12, на юге страны днем от -2 до +1, ночью от -6 до -8, в Крыму днем до +5 тепла, ночью - до -3 градусов мороза. На севере страны 12 января днем ожидается от -2 до +1, ночью до -13 градусов мороза.

Фото: прогноз на 12 января

По информации синоптиков, 13 января во всех регионах Украины, кроме юга, ожидается снег, местами с дождем. Днем на западе ожидается от +2 до -1, ночью - от -1 до -5, на востоке от -1 до -4, ночью от -5 до -8. В центральных областях днем ожидается от 0 до -3, ночью от -3 до -7, на юге страны днем от -2 до +1, ночью от -3 до -5, в Крыму днем до +5 тепла, ночью - до -3 градусов мороза. На севере страны 13 января днем ожидается от -2 до +1, ночью до -6 градусов мороза.

Фото: прогноз на 13 января

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 9 января 2019 года, ожидается гололедица на дорогах.

Отметим, в Карпатах по состоянию на 8 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 127 см. Больше всего снега выпало на Драгобрате.