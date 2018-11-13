В Украине из-за ухудшения погодных условий ожидается осложнение движения на дорогах

Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

В Украине 14-15 ноября ожидается снег с дождем и гололедица

В Украине из-за ухудшения погодных условий 14 и 15 ноября 2018 года ожидается затруднение движения на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, завтра днем, 14 ноября, а также ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег с дождем (временное образование снежного покрова в 3-6 см). Кроме того, местами возможно налипание мокрого снега, гололед; на дорогах -гололедица.

"Ожидаются незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным отечественных синоптиков, в Киеве завтра, 14 ноября 2018 года, ожидается образование снежного покрова до 6 см.

Отметим, по данным синоптиков, в Киеве и Киевской области 14 и 15 ноября, ожидается мокрый снег и гололедица. Сегодня в Киеве без осадков, днем ​​от 0 до +2, ночью от -6 до -4. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.