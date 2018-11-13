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В Україні через погіршення погодних умов очікується ускладнення руху на дорогах

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 15:24
В Україні через погіршення погодних умов очікується ускладнення руху на дорогах
Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

В Україні 14-15 листопада очікується сніг з дощем та ожеледиця

В Україні через погіршення погодних умов 14 та 15 листопада 2018 року очікується ускладнення руху на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, завтра вдень, 14 листопада, а також вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях очікується сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву у 3-6 см). Крім того, місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах -ожеледиця.

"Очікуються незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними вітчизняних синоптиків, в Києві завтра, 14 листопада 2018 року, очікується утворення снігового покриву до 6 см.

Зазначимо, за даними синоптиків, у Києві та Київській області 14 та 15 листопада, очікується мокрий сніг та ожеледиця. Сьогодні у Києві без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -6 до -4. Вітер південно-східний, 7-12 м/сек.

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