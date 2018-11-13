Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Киеве и области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погодных условий ожидается 14 и 15 ноября

В Киеве и Киевской области 14 и 15 ноября, ожидается мокрый снег да гололед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, по Киевской области и г. Киеву, днем 14 ноября и ночью 15 ноября мокрый снег (образование снежного покрова высотой 3-6 см), на дорогах гололедица.

Отметим, 13 ноября 2018 на большей части территории Украины осадков не ожидается, однако на востоке ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +13.

В столице Украины 13 ноября без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -6 до -4. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Как писал Styler, в Украине ожидается существенное похолодание в течение недели 12 - 18 ноября. Во многих областях страны начнутся снегопады.

В субботу ночью холоднее всего будет в восточных и центральных областях - до -5, а на остальной территории от -4 до -1 градусов. Днем температура по стране от +1 до +4 градусов.

В воскресенье ночью в восточных и центральных областях будет до -5. В дневное время - от +1 до +5 градусов.