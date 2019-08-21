В Украине удерживается жара, столбики термометров достигнут +32

Погода в Украине в среду, 21 августа, будет солнечной и малооблачной во всех областях, днем температура поднимется до +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Днем температура воздуха в Украине будет в пределах +28 +32 градусов. Ночью опустится до +14 +16 в северных областях, на остальной территории Украины ночная температура +15 +20.

В Крыму также без осадков, будет преобладать солнечная и малооблачная погода. Днем от +30 до +32, ночью от +18 до +20.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве в среду также будет солнечно, сухо и малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +30 +32 градусов, ночью ожидается от +16 до +18.

Напомним, во вторник синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 21 августа останется солнечной и сухой. По ее данным, жара только усилится, температура воздуха местами будет достигать +35. По словам синоптика, сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дождь и гроза.

Как писало РБК-Украина ранее, синоптики прогнозировали, что с середины недели ожидается повышение температуры до +37 градусов в южных, центральных и восточных областях. Однако с 22 августа жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на западе в течение недели возможны периодические осадки.