В Україні утримується спека, стовпчики термометрів сягнуть +32

Погода в Україні в середу, 21 серпня, буде сонячною і малохмарною у всіх областях, вдень температура підніметься до +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Вдень температура повітря в Україні буде в межах +28 +32 градусів. Вночі опуститься до +14 +16 в північних областях, на решті території України нічна температура +15 +20.

У Криму також без опадів, переважатиме сонячна і малохмарна погода. Вдень від +30 до +32, вночі від +18 до +20.

Погода в Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Києві в середу також буде сонячно, сухо і хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +30 +32 градусів, вночі очікується від +16 до +18.

Нагадаємо, у вівторок синоптик Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні 21 серпня залишиться сонячною і сухою. За її даними, спека тільки посилиться, температура повітря подекуди сягатиме +35. За словами синоптика, суха сонячна погода буде домінувати, лише на крайньому заході можливі періодичні дощ і гроза.

Як писало РБК-Україна раніше, синоптики прогнозували, що з середини тижня очікується підвищення температури до +37 градусів у південних, центральних і східних областях. Однак з 22 серпня спека може трохи ослабнути в західних і північних областях. Також на заході протягом тижня можливі періодичні опади.