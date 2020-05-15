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В Україні третій день поспіль фіксують ріст нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 09:04
В Україні третій день поспіль фіксують ріст нових випадків COVID-19
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні зростає

Станом на ранок 15 травня в Україні фіксують 17 330 випадків зараження COVID-19, за добу заразились 483 людей. Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу в Україні.

Зазначимо, що після 12 травня, коли було виявлено 375 заражених за добу, почали фіксувати ріст нових випадків COVID-19. Зокрема, 13 травня було 402 випадки, 14 травня - 422, а сьогодні, 15 травня, - 483 випадки.

В Україні третій день поспіль фіксують ріст нових випадків COVID-19

Раніше повідомлялося, що рівень летальності від коронавірусу в Україні складає 2,7%. У Офісі президента зазначили, що даний показник є невисоким. Вчора кількість тих, хто одужав від коронавірусу, перевищила число нових випадків інфікування.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ наголошують, що відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами залежить насамперед від динаміки пандемії.

Також вчора Міністерство інфраструктури представило план із 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Крім того, головний санлікар прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусом.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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