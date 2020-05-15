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Возобновление авиасообщения зависит от динамики пандемии, - Кулеба

Новости » Политика     15.05.2020 - 08:54
Возобновление авиасообщения зависит от динамики пандемии, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Туристический сезон летом состоится, но не такой, как раньше

В Министерстве иностранных дел (МИД) отмечают, что возобновление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, говорится в материале РБК-Украина "Бегство от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году".

Кулеба в комментарии изданию заявил, что туристический сезон летом состоится, но не такой, как раньше.

"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мер", - заявил он.

Кроме того, глава МИД добавил, что сейчас сами страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию с одной стороны, а с другой - не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

Напомним, авиакомпании Украины предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными.

Также Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает восстановить работу общественного транспорта до 22 мая, когда закончится срок карантина, который планируют еще продлить.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины авиасообщениеУкраинаКоронавирус
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