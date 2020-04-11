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В Украине за сутки коронавирусом заболели еще 18 детей

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 10:08
В Украине за сутки коронавирусом заболели еще 18 детей
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Всего за сутки подтверждено 308 новых случаев

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом еще 18 детей. Об этом сообщил на брифинге в субботу главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего за сутки подтверждено 308 новых случаев.

"В течение суток в Украине лабораторно подтверждено 308 случаев коронавирусной болезни, из них 18 детей", - заявил Ляшко.

По его словам, всего в Украине подтвердили коронавирус уже у 2511 человек, из которых 163 ребенка.

В Минздраве отметили, что пока ни один ребенок не находится в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.

Ранее Ляшко заявлял, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом, который прогнозировали на 14-15 апреля. По его словам, обойти пик коронавируса можно лишь при условии строгого соблюдения карантина.

Также РБК-Украина писало, что правительство планирует компенсировать зарплаты временно безработным из-за коронавируса. Пособие по временной безработице будет ограничено минимальной зарплатой.

Также в правительстве дали разъяснение относительно порядка оформления субсидии для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.

Первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области В Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек
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