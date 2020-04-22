ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняних ліків проти коронавірусу

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 14:08
В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняних ліків проти коронавірусу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікується, що ліки суттєво знижуватимуть загрозу смерті від ускладнень, викликаних коронавірусом

В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

"В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція... вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання", - вказано у повідомленні.

В ОП пообіцяли згодом надати більш детальну інформацію.

Нагадаємо, 12 квітня Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19. Глава держави сподівається, що найближчим часом з'явиться вакцина або препарати для лікування коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, провідний вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже в вересні.

Додамо також, Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди зі 130 виробниками, які будуть працювати над вакциною проти COVID-19.

Кабмін пом'якшив карантин в Україні: що дозволили В Україні продовжили карантин до 11 травня
Новини України лекарстваКоронавірус
News
On Top