Зеленский обещает миллион долларов за вакцину от COVID-19, - главный санврач

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Награду обещают украинским ученым

На фоне пандемии коронавируса президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19. Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что надеется, что в ближайшее время появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.

Напомним, ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Она уточнила, что испытания на людях должны пройти в течение следующих двух недель.

Ранее также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения со 130 производителями, которые будут работать над вакциной против COVID-19. Как заявил генеральный директор ВОС Тедрос Аданом Гебреисус, на сегодня над разработкой вакцины работают ежедневно сотни человек по всему миру.