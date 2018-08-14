В Украине судей стало меньше на треть за 3,5 года

На сегодня в украинских судах работает меньше 6 тысяч судей

В Украине за последние три с половиной года число судей уменьшилось на 3,2 тысячи. В целом это более трети от существующего количества, сообщил в эфире "Громадського" председатель Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергей Козьяков.

Всего в начале работы нового состава ВККС в Украине насчитывалось около 9 тысяч судей. На сегодня их осталось 5,8 тысяч.

"Потому что у нас требования были людей и политиков, чтобы провести реформу серьезную из двух составляющих - очищение и обновление. К сожалению, очищение происходит намного быстрее, чем обновление", - сказал Козьяков.

По его словам, более 1,5 тыс. судей уволились по собственному желанию после введения первичного квалификационного оценивания и электронного декларирования. Процедуру первичного квалификационного оценивания было начато в 2016 году совместно с Национальным антикоррупционным бюро.

"Всего 350 судей оценили мы сначала, а в последующие четыре месяца уволились по собственному желанию более полутора тысячи судей", - отметил председатель ВККС.

Козьяков напомнил также, что в то же время появились электронные декларации, "из которых можно было многое узнать".

Напомним, Рада судей Украины обвинила Генеральную прокуратуру в посягательстве на независимость судебной системы в связи с открытием уголовного производство против судьи полтавского Андрея Антонова, который закрыл дело Геннадия Кернеса.