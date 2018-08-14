В Україні суддів поменшало на третину за 3,5 роки

На сьогодні в українських судах працює менше 6 тисяч суддів

В Україні за останні три з половиною роки число суддів зменшилось на 3,2 тисячі. Загалом це понад третина від існуючої кількості, повідомив в ефірі "Громадського" голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергій Козьяков.

Загалом, на початку роботи нового складу ВККС, в Україні налічувалось близько 9 тисяч суддів. На сьогодні їх залишилось 5,8 тисяч.

"Тому що в нас вимоги були людей і політиків, щоби провести реформу серйозну із двох складових - очищення і оновлення. На жаль, очищення відбувається набагато швидше, ніж оновлення", - сказав Козьяков.

За його словами, понад 1,5 тис. суддів звільнились за власним бажанням після запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання та електронного декларування. Процедуру первинного кваліфікаційного оцінювання було розпочато в 2016 році спільно з Національним антикорупційним бюро.

"Всього 350 суддів оцінили ми спочатку, а в наступні чотири місяці звільнилися за власним бажанням понад півтори тисячі суддів", - зазначив голова ВККС.

Козьяков нагадав також, що в той же час з’явилися електронні декларації, "з яких можна було багато про що дізнатися".

Нагадаємо, Рада суддів України звинуватила Генеральну прокуратуру у посяганні на незалежність судової системи у зв'язку з відкриттям кримінального провадження проти полтавського судді Андрія Антонова, який закрив справу Геннадія Кернеса.