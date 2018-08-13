Рада суддів відреагувала на кримінальне провадження проти судді по справі Кернеса

У Раді суддів назвали "цькуванням" відкриття провадження проти судді по справі Кернеса

Рада суддів України звинуватила Генеральну прокуратуру у посяганні на незалежність судової системи у зв'язку з відкриттям кримінального провадження проти полтавського судді Андрія Антонова, який закрив справу Геннадія Кернеса, повідомляє LB.ua.

Як повідомляється, ситуація навколо судді Антонова обговорювалася на екстреному засіданні Ради суддів у понеділок, 13 серпня. У прийнятому рішенні йдеться про неприпустимість дій, які можуть розцінюватися як втручання у діяльність органів судової влади, а також публічних висловлювань з боку чиновників про необхідність притягнення суддів до відповідальності.

Зокрема, голова комітету з питань незалежності, суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Жук, який виступив з доповіддю на засіданні, зазначив, що прокурорам за законом заборонено публічно висловлювати сумнів у правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження.

"Тому ми вважаємо, що Раді суддів потрібно відреагувати на таку ситуацію, враховуючи, що вона не поодинока. Останнім часом вона все більше і більше починає повторюватися", - сказав він.

У свою чергу суддя Господарського суду Харківської області Тетяна Суярко назвала "цькуванням" відкриття справи проти судді.

"Давайте називати речі своїми іменами. Коли постановляється будь-яке рішення, а потім відразу на суддю відкривають кримінальне провадження за 375-ї статті, а потім - спецперевірка НАЗК, то це називається не інакше як цькування", - заявила Суярко.

Ще один член Ради, суддя Ленінського райсуду Дніпра Дмитро Мовчан зазначив, що дії прокуратури ставлять під загрозу винесення справедливого рішення по справі Кернеса в апеляційній інстанції.

"Ця справа по апеляції, безумовно, потрапить в апеляційний суд. І колега, який прийме це провадження, відразу буде розуміти, що якщо він погодиться з суддею першої інстанції, то він автоматично отримає кримінальне переслідування. Якщо не погодиться з позицією суду першої інстанції, то відразу буде інформаційний сплеск, що судді злякалися прокуратури, кримінальної тиску і прийняли таке рішення", - заявив він.

"Справді, порушення справи стосовно судді першої інстанції за статтею 375 - це свого роду попередження для суддів другої і третьої інстанції. Це певний спосіб тиску", - додав суддя Київського апеляційного адміністративного суду Дмитро Мезенцев.

10 серпня суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти Кернеса, якого разом із двома охоронцями звинувачували у побитті євромайданівців.

Суддя заявив, що прокурори самоусунулися від доказу провини, в результаті чого справа розглядається вже четвертий рік поспіль. Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори взагалі пропустили. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення і постановив закрити справу.

Заступник генпрокурора Анжела Стрижевська у відповідь назвала мотивацію судді "абсолютною нісенітницею" і звинуватила його в постанові завідомо незаконного рішення.