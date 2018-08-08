Почався прийом документів на конкурс до антикорупційного суду

Також ВККС розпочала приймати документи на конкурс до Верховного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України розпочала приймати документи на участь у конкурсах на посади суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Верховного суду. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, ВККС 2 серпня 2018 року оголосила конкурс на зайняття 39 вакантних посад суддів ВАКС, з яких до антикорупційного суду - 27 посад, а до апеляційної палати ВАКС - 12.

"Документи для участі в конкурсі на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду подаються кандидатом на пошту за адресою: 03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, - йдеться у повідомленні.

Строк подання документів для участі у конкурсі - 38 календарних днів, починаючи з 8 серпня по 14 вересня 2018 року.

Раніше повідомлялось, що Верховного суду буде набрано ще 78 суддів.

Відзначимо, що президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд".