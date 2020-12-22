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В Украине создали Совет по вопросам развития малого бизнеса

Киев, Вторник 22 декабря 2020 11:32
В Украине создали Совет по вопросам развития малого бизнеса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ о создании Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Совет призван наладить конструктивное взаимодействие между органами государственной власти и субъектами малого бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Главой Совета была назначена заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета.

Также состоялось первое заседание Совета. На нем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал максимально быстро подготовить варианты решения проблемных вопросов малого бизнеса. Эти предложения будут переданы для рассмотрения в Национальный совет реформ.

"Давайте работать быстро, конкретно и эффективно... Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится", - отметил Ермак.

Отмечается, что сейчас в Украине есть около 1,8 миллионов предпринимателей. Совет будет работать как совещательный орган в ОП. Заседания планируются раз в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что при президенте Владимире Зеленском создадут координационный совет по решению проблем микробизнеса.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Офисе президента обсуждали вопросы решения различных проблем предпринимателей.

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