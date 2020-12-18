В ОП прошло совещание с представителями малого бизнеса, обсуждали введение РРО

Фото: совещание в Офисе президента (president.gov.ua)

В Офисе прошло совещание с представителями малого бизнеса. Они обсуждали вопросы решения различных проблем предпринимателей.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Участники заседания под руководством Андрея Ермака, среди прочего, обсуждали вопрос урегулирования использования регистраторов расчетных операций (РРО). Они пришли к выводу, что ситуация с РРО должна быть урегулирована в первую очередь.

Для этого Офис президента уже наработал законопроект, который вскоре может быть направлен в Раду. Его сейчас распространят среди предпринимателей для ознакомления.

Также на следующей неделе начнет работу координационный совет для помощи микробизнесу. Он будет нарабатывать пути решения вопросов, которые были озвучены представителями бизнеса на сегодняшнем совещании.

Напомним, на этой неделе в Киеве провели очередную акцию участники движения "SaveФОП". Они вступали в стычки с полицией, а под конец дня смогли поставить палатки на Майдане Независимости.

Предприниматели требуют отмены запрета на ведение бизнеса во время действия жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Отметим, Верховная рада отсрочила до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФОП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.