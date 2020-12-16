У Зеленского возьмутся за проблемы микробизнеса. Работа начнется на этой неделе

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

При президенте Украины Владимире Зеленском создадут координационный совет по решению проблем микробизнеса. Он будет заниматься наработкой изменений в законодательство.

Об этом сообщает Офис президента.

Первое заседание совета под руководством главы ОП Андрея Ермака запланировано в формате видеоконференции на 18 декабря. В нем будут участвовать представители малого бизнеса с каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей микро и малого бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента.

В результате работы координационного совета должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения по налоговой нагрузке, администрированию сбора налогов, а также детали использования РРО.

Напомним, во вторник в Киеве провели очередную акцию участники движения "SaveФОП". Они вступали в стычки с полицией, а под конец дня смогли поставить палатки на Майдане Независимости.

Предприниматели требуют отмены запрета на ведение бизнеса во время действия жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.