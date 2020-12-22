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В Україні створили Раду з питань розвитку малого бізнесу

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 11:32
В Україні створили Раду з питань розвитку малого бізнесу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський 22 грудня підписав указ про створення Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Рада покликана налагодити конструктивну взаємодію між органами державної влади та суб'єктами малого бізнесу.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Головою Ради була призначена заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко. Вона повинна в п'ятиденний термін внести пропозиції щодо персонального складу Ради.

Також відбулося перше засідання Ради. На ньому глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав максимально швидко підготувати варіанти вирішення проблемних питань малого бізнесу. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національна рада реформ.

"Давайте працювати швидко, конкретно і ефективно... Прийшов час, коли треба зібрати всіх разом, почути всіх і виробити державне рішення, щоб люди в пандемію і непрості часи відчували, що влада про них піклується", - зазначив Єрмак.

Наголошується, що зараз в Україні є близько 1,8 мільйона підприємців. Рада буде працювати як дорадчий орган у ВП. Засідання плануються раз на місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що при президенті Володимирі Зеленському створять координаційну раду з вирішення проблем мікробізнесу.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня в Офісі президента обговорювали питання вирішення різних проблем підприємців.

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