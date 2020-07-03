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В Украине создали резерв госслужащих

Новости » Политика     03.07.2020 - 17:00
В Украине создали резерв госслужащих
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий закон Рада одобрила во втором чтении

В Украине создали кандидатский резерв государственных служащих. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3491.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 258 нардепов.

Закон предусматривает, что лиц, которые набрали высокие баллы во время конкурса на государственную службу, но не победили, будут вносить в электронную базу. Так, у всех кандидатов будет собственный электронный кабинет. Через него специалистов автоматически будут приглашать к участию в конкурсах на другие должности, соответствующие их опыту и уровню образования.

Согласно документу, информация по указанным кандидатам в базе кандидатского резерва будет находиться в течение года - с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии такового.

Порядок ведения и применения данных такой базы будет утверждать Кабинет министров отдельным положением.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Владимир Зеленский заявлял, что не может найти кандидатов на посты министров культуры, образования и энергетики и назвал эту проблему "кадровым голодом".

Напомним, в Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих: Кабмин внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3748.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радагосслужащие
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