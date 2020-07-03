В Україні створили резерв держслужбовців

Відповідний закон Рада схвалила в другому читанні
В Україні створили кандидатський резерв державних службовців. Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3491.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 258 нардепів.
Закон передбачає, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, будуть вносити в електронну базу. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично будуть запрошувати до участі в конкурсах на інші посади, що відповідають їх досвіду і рівню освіти.
Згідно з документом, інформація за вказаними кандидатам в базі кандидатського резерву буде перебувати протягом року - з дати опублікування інформації про переможця конкурсу або про відсутність такого.
Порядок ведення і застосування даних такої бази буде затверджувати Кабінет міністрів окремим положенням.
Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Володимир Зеленський заявляв, що не може знайти кандидатів на пости міністрів культури, освіти і енергетики і назвав цю проблему "кадровим голодом".
Нагадаємо, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3748.
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Автор: Юлия Струк