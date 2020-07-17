В Украине создали новые районы: список

Верховная рада приняла постановление, которым были созданы новые районы. В частности, сейчас вместо 490 в областях образуют 136 районов.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram-канале.

"Хотя районы и станут большими, власть не удаляется от людей. Наоборот - административные услуги можно будет получить на месте, вся власть будет в общинах", - указано в сообщении.

Полный перечень районов

В Автономной республике Крым - 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.

Винницкая область - 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

В Волынской - 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий.

В Днепропетровской области появится 7 районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский.

В Донецкой - 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

Житомирская - 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский.

Закарпатская - 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский.

В Запорожской области образуют 5 районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский.

В Ивано-Франковской - 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Кольский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский.

В Киевской области будет 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.

В Кировоградской - 4 района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский.

В Луганской области образуют 8 районов: Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский.

Во Львовской - 7 районов: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский.

В Николаевской - 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский, Первомайский.

В Одесской - 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Белгородской, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.

В Полтавской появятся 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Полтавский.

В Ровенской - 4 района: Вараський, Дубенский, Ровенский, Сарненский.

В Сумской - 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Шосткинский.

В Тернопольской образуют 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чертковский.

В Харьковской - 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Чугуевский.

В Херсонской - 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский.

В Хмельницкой - 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.

В Черкасской появятся 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский.

В Черновицкой - 3 района: Вижницкий, Днестровский, Черновецкий.

В Черниговской - 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий, Черниговский.

Как писало РБК-Украина, в парламенте ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.

Так, 15 июля Рада отозвала с повестки дня данное постановление.