ru
ua

В Україні утворили нові райони: список

Автор: Юлія Струк

Буде створено 136 нових районів

Верховна рада ухвалила постанову, якою були створені нові райони. Зокрема, наразі замість 490 в областях утворять 136 районів.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram-каналі.

​​"Хоча райони і стануть більшими, влада не віддаляється від людей. Навпаки - адміністративні послуги можна буде отримати на місці, вся влада буде в громадах", - вказано у повідомленні.

Повний перелік районів

  • В Автономній республіці Крим - 10 районів: Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський.
  • Вінницька область - 6 районів: Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Хмільницький.
  • У Волинській - 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.
  • У Дніпропетровській області з'явиться 7 районів: Дніпровський, Кам’янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Синельниківський.
  • У Донецькій - 8 районів: Бахмутський, Волноваський, Горлівський, Донецький, Кальміуський, Краматорський, Маріупольський, Покровський.
  • Житомирська - 4 райони: Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський.
  • Закарпатська - 6 районів: Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський.
  • У Запорізькій області утворять 5 районів: Бердянський, Василівський, Запорізький, Мелітопольський, Пологівський.
  • В Івано-Франківській - 6 районів: Верховинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський.
  • У Київській області буде 7 районів: Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський, Вишгородський, Обухівський, Фастівський.
  • У Кіровоградській - 4 райони: Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський, Олександрійський.
  • У Луганській області утворять 8 районів: Алчевський, Довжанський, Луганський, Ровеньківський, Сватівський, Сєвєродонецький, Старобільський, Щастинський.
  • У Львівській - 7 районів: Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський, Яворівський.
  • У Миколаївській - 4 райони: Баштанський, Вознесенський, Миколаївський, Первомайський.
  • В Одеській - 7 районів: Березівський, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський.
  • У Полтавській з'являться 4 райони: Кременчуцький, Лубенський, Миргородський, Полтавський.
  • У Рівненській - 4 райони: Вараський, Дубенський, Рівненський, Сарненський.
  • У Сумській - 5 районів: Конотопський, Охтирський, Роменський, Сумський, Шосткинський.
  • У Тернопільській утворять 3 райони: Кременецький, Тернопільський, Чортківський.
  • У Харківській - 7 районів: Богодухівський, Ізюмський, Красноградський, Куп’янський, Лозівський, Харківський, Чугуївський.
  • У Херсонській - 5 районів: Бериславський, Генічеський, Каховський, Скадовський, Херсонський.
  • У Хмельницькій - 3 райони: Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівський.
  • У Черкаській з'являться 4 райони: Звенигородський, Золотоніський, Уманський, Черкаський.
  • У Чернівецькій - 3 райони: Вижницький, Дністровський, Чернівецький.
  • У Чернігівській - 5 районів: Корюківський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Прилуцький, Чернігівський.

Як писало РБК-Україна, в парламенті раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів в державі.

Так, 15 липня Рада відкликала з порядку денного цю постанову.

Прогноз погоди
► Вибори в Польщі та заява Пескова: новини за вихідні ► У Гаазі допитають президента Косово у справі про військові злочини
Читати всі новини