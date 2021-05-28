В Украине создадут новую ВГА: опубликован указ Зеленского

"Во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях" постановляю: создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, глава государства подписал соответствующий указ 26 мая.

Так, ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил ввести на территории города военно-гражданскую администрацию. Лях планирует на фоне этого прекратить полномочия действующей горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого, по планам мэра, город может вернуться к предыдущему устройству.

Отметим, в июне 2020 года военно-гражданскую администрацию образовали в Северодонецке Луганской области.