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В Украине создадут новую ВГА: опубликован указ Зеленского

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию. Опубликован соответствующий указ.

Документ обнародовали в издании "Голос Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях" постановляю: создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в документе.

Командующему объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации поручили осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Напомним, глава государства подписал соответствующий указ 26 мая.

Так, ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил ввести на территории города военно-гражданскую администрацию. Лях планирует на фоне этого прекратить полномочия действующей горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого, по планам мэра, город может вернуться к предыдущему устройству.

Отметим, в июне 2020 года военно-гражданскую администрацию образовали в Северодонецке Луганской области.

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