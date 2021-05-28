В Україні утворять нову ВЦА: опубліковано указ Зеленського

"На виконання закону "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - сказано в документі.

Нагадаємо, глава держави підписав відповідний указ 26 травня.

Так, раніше мер Слов'янська Вадим Лях попросив ввести на території міста військово-цивільну адміністрацію. Лях планує на тлі цього припинити повноваження чинної міськради і призначити позачергові вибори. Після цього, за планами мера, місто може повернутися до попереднього устрою.

Відзначимо, в червні 2020 року військово-цивільну адміністрацію утворили в Сєверодонецьку Луганської області.