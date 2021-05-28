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В Україні утворять нову ВЦА: опубліковано указ Зеленського

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський утворив Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію. Опубліковано відповідний указ.

Документ оприлюднили у виданні "Голос України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

"На виконання закону "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - сказано в документі.

Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації доручили здійснити заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, глава держави підписав відповідний указ 26 травня.

Так, раніше мер Слов'янська Вадим Лях попросив ввести на території міста військово-цивільну адміністрацію. Лях планує на тлі цього припинити повноваження чинної міськради і призначити позачергові вибори. Після цього, за планами мера, місто може повернутися до попереднього устрою.

Відзначимо, в червні 2020 року військово-цивільну адміністрацію утворили в Сєверодонецьку Луганської області.

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