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Мэр Славянска выступил за введение военно-гражданской администрации

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 19:15
Мэр Славянска выступил за введение военно-гражданской администрации Фото: мэр Славянска Вадим Лях
Автор: РБК-Украина

Мэр Славянска Вадим Лях просит ввести на территории города военно-гражданскую администрацию. Соответствующее обращение он направил главе Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павлу Кириленко.

Об этом он рассказал в видеообращении.

Лях просит ввести военно-гражданскую администрацию в Славянску, чтобы на фоне этого прекратить полномочия действующей горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого, по планам мэра, город может вернуться к предыдущему устройству.

Мэр Славянска обвинил депутатов в систематическом несоблюдении украинского законодательства.

"Я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянского городского совета, как такового, что не решает вопросов отнесенных к его компетенции", - сказал Лях.

Ранее военно-гражданскую администрацию образовали в Северодонецке Луганской области.

РБК-Украина писало создание военно-гражданской администрации (ВЦА) в городе Лисичанск Луганской области.

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