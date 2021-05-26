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В Украине появилась еще одна военно-гражданская администрация. Зеленский подписал указ

Новина українською →
Киев, Среда 26 мая 2021 13:28
В Украине появилась еще одна военно-гражданская администрация. Зеленский подписал указ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине создали Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию. Соответствующий указ 26 мая подписал президент Владимир Зеленский.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

"Создать Славянске городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в указе.

Образование военно-гражданской администрации поручено командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил ввести на территории города военно-гражданскую администрацию. Лях планирует на фоне этого прекратить полномочия действующей горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого, по планам мэра, город может вернуться к предыдущему устройству.

Отметим, в июне 2020 года военно-гражданскую администрацию образовали в Северодонецке Луганской области.

Также РБК-Украина писало о создании военно-гражданской администрации (ВЦА) в городе Лисичанск Луганской области.

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